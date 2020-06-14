全台午後都出現局部短暫陣雨發生，甚至造成台中部分地區淹水，而晚間中央氣象局再度針對台中市、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續到晚間8點45分，台中、南投2縣市可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪水暴漲，排水不良區域則易發生淹水現象。

另外，目前全台共有17縣市持續發布豪大雨特報。

(中時電子報)