一天2次！台中、南投再發大雷雨即時訊息 20:422020/06/14 中時電子報 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局再度發布大雷雨即時訊息。（中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台午後都出現局部短暫陣雨發生，甚至造成台中部分地區淹水，而晚間中央氣象局再度針對台中市、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續到晚間8點45分，台中、南投2縣市可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪水暴漲，排水不良區域則易發生淹水現象。 另外，目前全台共有17縣市持續發布豪大雨特報。 不斷更新》雷雨進攻！雙北等17縣市豪大雨特報 南投1級淹水警戒 (中時電子報) #出現 #發生 #台中 #大雷雨即時訊息 #淹水 也許您會感興趣 推薦閱讀 膝蓋有喀喀聲？醫曝退化性關節炎4危險徵兆 09:122020/06/10 生活 男童突表情歪斜走路變跛 醫一看：10萬分之2的機率... 17:342020/06/10 生活 北屯台鐵高架橋4工人中毒 2人意識不清 12:432020/06/11 社會 盧秀燕穩步實踐「富市台中、新好生活」，讓市民幸福有感 21:182020/06/11 寶島 台中幸福城市躍六都第二盧秀燕：努力讓台中更宜居 13:122020/06/12 政治 《傳產》資金關愛 台中土地熱度高 13:242020/06/12 財經 搶振興商機 台中市府購物節7月登場 17:282020/06/12 社會 高市某校「同班15人上呼吸道感染」 衛生局緊急採檢送驗 13:452020/06/13 社會 雷雨突襲！台中車站大廳淹水、林森地下道封閉 16:162020/06/14 生活 雷雨炸台中！他吃完午餐看傻：水淹輪胎 17:292020/06/14 生活 生活熱門新聞 拿400請閨蜜幫買彩券...幸運女中頭獎3300萬 真相曝光她崩潰了 - 生活 想省錢去好市多or全聯最划算？內行給中肯答案 - 生活 韓國實測氣炸鍋恐致癌！專家曝原因在… - 生活 下波梅雨鋒面時間曝光 鄭明典：可能二度入梅 - 生活 口罩外交沒用？各國解封名單沒台灣 網曝悲慘真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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