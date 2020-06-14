韓國瑜卸任高雄市長職務後，下一步動作備受關注。針對北市長選舉可能人選，有「扶龍王」稱號的民進黨台北市議員王世堅直言，韓國瑜和國民黨立委蔣萬安兩人在伯仲之間。

台北市議員鍾小平在《驚爆新聞線》節目中表示，韓國瑜最後跟記者打招呼，他說要記得想我，這是隔空傳情，跟李佳芬跟韓粉傳情，動機是「我絕對不會離開政壇，我還要轟轟烈烈的幹下去」。他不會去選總統，因為他選不上。他會選一個靠韓粉為核心的，那就是台北市長。

王世堅表示，不過還是有個變數，韓國瑜在藍軍裡是很強，但是如果說國民黨的初選，還必須看民進黨到時候的對手是誰。如果民進黨推的是吳怡農，藍軍內部的民調裡，會去支持蔣萬安。

主持人問韓國瑜是一個強的台北市長參選人嗎？王世堅回說，韓國瑜當然是一個強的人，和蔣萬安大概在伯仲之間，可是差那一點點，就差在民進黨是推誰，若推吳怡農，黨內的聲音和民意，就會覺得讓「雙帥再戰」，這個氣氛會比較濃厚。如果民進黨到時還沒表態，或者推的不是吳怡農，那初選就是韓國瑜會贏。

不過王世堅仍認為，韓國瑜於公於私，應該會回去參選國民黨主席。因為以公來講，他會先回去重整國民黨，這樣對韓國瑜未來，不管是選總統或選哪個職務都有利。韓國瑜對國民黨而言，就像是「政治嗎啡、選舉鴉片」。

(中時電子報)