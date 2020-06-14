台北市長柯文哲妻子陳佩琪13日再槓衛福部長陳時中，她在臉書痛批引發熱議。柯文哲在今天(14日)播出的電台節目專訪表示，他有拜託陳佩琪是否能不要寫，「我跟她拜託完她會乖一兩個禮拜，但是又會發作」。被外界說有陰謀論，認為夫婦倆在唱雙簧，柯文哲打趣地說，她是台大醫學系的女生，很難管的。

台北市長柯文哲妻子陳佩琪13日在臉書再「逆時中」，批評衛福部長陳時中防疫搞雙標，境管標準不一，關了酒店、舞廳，KTV卻仍可營業，不但顯露出心中成見，疫情趨緩後，誰關他們的，不就是誰該負責打開嗎？「哪有為了不讓自己跌下神壇，又不想負責任」，訂了一個任誰在那種場合都做不到的標準，「若用這種態度防疫，換我這種沒專業的來都行。」

民進黨議員砲轟，陳佩琪根本是和柯文哲唱雙簧。對此，柯文哲今接受台中廣播節目「子富有約」專訪，針對陳佩琪寫臉書一事，柯文哲說外界有陰謀論，認為夫婦倆在唱雙簧。柯文哲撇清說，事實上，陳佩琪要寫什麼，他管不到，他常說陳佩琪是台大醫學系女生，很難管。

柯文哲笑說，會拜託她不要寫，但她收斂2個禮拜，之後沒事做又開始寫，所以要找工作給陳佩琪做，鼓勵她值班賺錢，就沒有時間寫臉書，醫生很怕值班。

主持人莊子富問柯文哲「在家裡誰的話多」？柯文哲說，他在外面愛講話是因為家裡沒有講話的機會，「這個叫報復性講話」。然後，柯話鋒一轉，提到外界很愛說他「媽寶」、不尊重女性，他覺得很奇怪，「我連信用卡都是副卡，我怎麼會不尊重女性？」笑稱是在水深火熱，語畢又碎念說「我慘了、我慘了」。

至於怕太太嗎？柯文哲說他沒時間管管家裡的事，不過也有時候會有意見，但陳佩琪就會一句話回說「有意見不然你做」，他想一想「算了，還是不要講話好了。」

(中時電子報)