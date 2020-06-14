社會風氣開放的今天，男女朋友熱戀，難免最後終會裸裎相見，天雷勾動地火，翻雲覆雨一番。有名女大生在網路社群分享了一段，初次帶男友到香閨過夜，卻因為男友乍見她身體上一撮「黑嚕嚕」毛，瞬間原本幻想中的浪漫夜氣氛破壞殆盡！

這名自稱原本要營造的氛圍已經一去不復返的女大生，在網路《Dcard》論壇，PO文分享她與男友的一段「毛」事」，儘管後來還是「恩愛」收場，這段糗事在論壇裡，還是惹得一堆網友笑道摒貴。

原PO文中描述，男友到她新搬入的住處過夜，進入一種要一起洗澡的節奏，「看男友已經準備好站在浴室門口看著我，（內心默默確認內衣褲、體毛有刮，嗯嗯嗯 很好很好）」

接下來就是要性感又不經意的把衣服脫掉，「沒想到正當我把黑色毛衣脫掉時，

眼角餘光瞄到男友臉色一陣尷尬」，「過了三秒他看著我 吞吞吐吐的說...寶貝...妳腋下...的毛？」

「我眉頭一皺，往下看自己抬起的手臂..」，哦不，那件新毛衣的毛整個黏好黏滿，「嚇死我的毛！糗糗糗…」，原PO說，後來男友還是很貼心的幫她把腋下雜亂的「毛絮」清理乾淨，「只是...我原本要營造的氛圍已經一去不復返（嘆）」！

網友看了女大生的PO文，笑到歪邀，紛紛留言，靠北的不少，也有提供建議，很正經的說，「其實我覺（裡面）得穿一件比較好，毛衣很多材質容易過敏，除非是真的動物毛，但真的動物毛一定會刺膚，現在毛衣都化學成分，建議裡面還是要穿個棉質衣服。

還有網友留言，連周杰倫的歌都出來，「唱個周董的黑色毛衣

一件黑色毛衣 兩個人的回憶

雨過之後 更難忘記

忘記我還愛你 ~~」。

(中時電子報)