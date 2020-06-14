為了避免尖峰時段公共交通人潮過度擁擠，導致新冠肺炎疫情擴大，印尼首都雅加達已要求當地企業實施新的工作時間。

據美媒報導，印尼新冠疫情防控工作小組發布通知，雅加達從15日（周一）起，政府各部門、國有企業、或私營企業員工上班時間定為上午7點至7:30，或上午10點至10:30。上班時間皆為8小時。

工作小組發言人尤里安托接受媒體訪問時表示，他們所作的調查顯示，地鐵通勤乘客有75％以上是工人，其中近45％是在早上5:30至6:30之間同時上班。由於運輸已達最大容量，乘客很難保持社交距離。

尤里安托說，當局希望在公共交通容量和乘客人數間取得平衡，並確保能夠實施實際的社交隔離措施。另外，儘管實施新的上班時間，公司仍應讓身體欠安的員工在家中工作。

印尼14日增加857個新冠肺炎確診病例，總數達3萬8277例，首都雅加達感染人數最多。自印尼3月初出現首例病例至今，已造成2134人死亡。

(中時 )