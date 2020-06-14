Simple Market簡單市集。（台北市信義區公所提供／張立勳台北傳真）

2020漫遊信義文化節由信義區公所、信義社區大學及聚樂邦合作，以「信義汁」為主題，相關系列活動已於3月12日歡慶登場。（台北市信義區公所提供／張立勳台北傳真）

信義區公所14日發表「信義三十地方誌」，區長游竹萍表示，為紀念信義區成立30週年，此次以「生態永續 幸福宜居」為主軸，結合信義區地方發展、歷史脈絡及人文故事，更特別的是以永續為議題加進防災小知識等，製作成信義區專屬的地方誌。

2020漫遊信義文化節由信義區公所、信義社區大學及聚樂邦合作，以「信義汁」為主題，相關系列活動已於3月12日歡慶登場，期間雖因應疫情防治將部分活動取消，但由田美秋指導的信義30紀念畫展及用味覺探索信義的地方特展《今天，想來點什麼滋味？》皆如期展出，深獲各界好評。

游竹萍說，信義區成立30年來，感謝各界的付出，讓信義區展現了繽紛精彩的樣貌，而今年3月12日成立的永春陂生態溼地公園，更是信義區最棒的生日禮物，這個公園的成立不僅提醒各界深思與大自然共存共榮的重要性，更讓大家一同期許在未來的4、50年甚至百年，能讓信義區更加永續美好。

她再次感謝30年來信義區市民朋友們的一路相伴，參與系列活動的民眾，透過集點活動到現場領取專屬信義的地方誌。

會場外有假日「Simple Market簡單市集」，由知名青年創作生活型態活動領導品牌「Simple Life簡單生活節」在每周末於四四南村中央廣場舉辦的「Simple Market簡單市集」，多年來孵育了許多特有文化與生活特徵的內容與製品，和在其中揮灑的新興音樂人，也持續不墜地探索著創造生活的諸多風貌，還有信義親子館可以讓小小孩感受祕密基地的魅力。

此外，今年新開幕的「PLAY南村劇場．青鳥．有設計」也是一個值得造訪的地方，以複合式場域，將原有眷村舊址的四四南村，翻轉出了全新樣貌，除了有書香，有設計外，更創新以劇場手法展現眷村元素的多元精采。

游竹萍邀請大家一同以行動支持我們喜愛的人事物，更能進一步體會這些看似平凡的日常，都是再珍貴不過的寶物。她說，透過讓創作者與熱愛者在其中相遇，並且彼此扶持成長，使眷村在信義區的繁華喧鬧中展現其獨特魅力，再次看見不一樣的信義區。

(中時 )