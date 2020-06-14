華為受到川普政府新禁令制裁，面臨被台積電斷貨危機。Asia Times報導，三星正與華為商談一項協議，亦即三星幫華為代工5G設備晶片，而華為則讓出部分全球智慧手機市占，作為交易的回報。

報導指出，三星與華為的這項交易計畫可能成真，因為三星比華為更仰賴手機業務，而對華為來說，5G網路設備業務比手機業務更為重要。

華為受限於美國出口限制禁令，無論是美國或外國企業，若未獲得美方許可，不得供貨給華為，眼看供應鏈台積電斷貨迫在眉睫，而華為最新5G晶片庫存恐不到1年，加上目前擁有60萬份5G 基地台合約，屆時向客戶履行合約交付5G設備恐面臨困難，中國大陸5G網絡建設進度也可能受阻，因此急於救助其他供應商。

據了解，三星目前已設置一條僅使用日本和歐洲晶片製造設備的7奈米產線，其中，高階製程所需的極紫外光（EUV）設備向荷商艾司摩爾（ASML）採購，用於測試晶片的機器則由日本廠商供應，由於該產線並未採用美國技術，所以不受美國禁令規範，可直接出貨給華為海思。

(中時電子報)