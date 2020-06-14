已故漫畫家手塚治虫擁有「漫畫之神」的封號，一生創作超過700部作品。(攝影／勝山泰佑，大塊文化提供)

已故漫畫家手塚治虫，一生創作超過700部作品，擁有「漫畫之神」的封號，總是圍繞在他身邊的責任編輯們，也有「手塚番」的專屬稱號。這些日日夜夜伴手塚治虫左右的手塚番，在近日在台出版的《手塚番：我曾伺候過漫畫之神》中，大爆「與神同行」的日常，有人曾經打過手塚治虫、撕毀手塚治虫原稿，或是與手塚治虫共同遠走高飛，遠離其他責任編輯的追殺。

作者佐藤敏章曾任日本《Big Comic》漫畫雜誌總編輯，他以編輯為一身志業，即使已在2010年退休，仍會以自由接案編輯身份接下新工作。佐藤敏章於書中前言表示，手塚治虫即便身為漫畫之神，四周還是有無數的暗中陪跑者，也就是編輯群們，為一探業界內流傳許久的手塚番傳說，他便試著開始一一採訪這些編輯，希望了解傳言真相。

「手塚番」為曾任手塚治虫責任編輯的榮譽稱號，「番」在日文中有負責特定人物，或是看守、當班的意思。佐藤敏章介紹的第一位手塚番，是曾任《Big Comic》編輯的志波秀宇，從懂事到大學畢業為止，他一直覺得手塚治虫是「偉大的神」，即使作品力度不如以往，仍認為是編輯沒將手塚治虫魅力引導完善，「好編輯現身的話，他一定能畫出有趣的作品。」

抱著這樣的想法，志波在進入出版社工作後不久，便提出想當手塚治虫責任編輯的要求，雖有耳聞手塚治虫容易拖稿、被同事警告「你會死掉的」，但他仍堅定想法，開始住在手塚治虫工作室的瘋狂加班人生，曾連住18天，一步也不敢離去，「他一旦把注意力放到你和你負責的作品時，你就一定要在場。就算你不動聲色地走人，他也會知道。」

在擔任手塚番的2年半中，志波感到最為印象深刻的，便是曾與手塚治虫一起到大阪萬博會。擔任萬博會展覽籌備委員的手塚治虫，因急著出門開會而被志波攔阻，希望他將漫畫分鏡畫完。不料手塚治虫卻突然出手推倒志波，讓他一股腦滾下樓梯，氣不過的志波便衝到手塚治虫跟前，騎到手塚身上，出手揍了手塚治虫。

回憶當時的情形，志波表示，在場的每位助手都默不作聲，手塚治虫則馬上抓起旅館的電話話筒，打電話給志波的總編輯，希望責任編輯換人。不料總編輯卻力挺志波，回答手塚治虫「要我換掉責編，還不如跟你斷絕合作。」最後手塚治虫也只得將分鏡盡快完成，才出門辦事。

佐藤敏章於書中前言表示，編輯間有種職業倫理意識，不可得意揚揚將作者或作品的圈內情報拿出來談，因而在約訪過程中，遇過不少婉拒，對於願意接受採訪的手塚番，由衷感到感激，一起將日本漫畫文化中的事蹟流傳下去。

(中時 )