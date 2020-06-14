尼泊爾眾議院13日晚通過憲法第二修正案，認可尼泊爾政府提出的新地圖，新地圖把與印度主權爭議領土納入版圖。尼泊爾此舉係反擊印度在爭議領土上開通公路。總理奧利（K.P. Sharma Oli）在法案通過後呼籲印度儘快啟動和平談判，但印度立刻譴責尼泊爾無視事實。

在首都加德滿都，國民在路面上繪出新地圖並點起蠟燭慶祝。

尼泊爾眾院在275名議員中，258人投票贊成，12人棄權，修正案以超過2/3的門檻獲得通過。修正案是要把與印度有主權爭議的領土李普勒克（LipuLekh）、卡拉帕尼（Kalapani）及林比亞杜拉（Limpiyadhura）納入新修訂的地圖中。接下來仍須參議院以及總統批准，就可以正式拍版定案，增加335平方公里領土。

在新德里，印度消息人士指出，奧利倡議修憲納入有爭議領土，不外乎是想藉煽動民族情緒轉移他防疫不力的抨擊。

(中時 )