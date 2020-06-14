來自印度的動畫師Gaurav Wakankar，描繪一位穿著印度傳統服裝的女性，以千手觀音的方式，為醫護人員鼓掌。(摘自IG)

Buda.tv集結參與者的創作，將短影片剪輯成為3分多鐘的影片，運用來自各個動畫師手中的陽台，建造起一棟為醫護人員歡呼的大樓。(摘自IG)

新冠肺炎使全世界共同歷經居家防疫的生活體驗，期待疫情早日結束、感念醫護人員的努力，卻也成為來自各地的人們最真切的共通語言。一間阿根廷動畫工作室，號召各地動畫師共同製作拍手短影片，為醫護人員喝采，吸引516位來自澳洲、美國、巴西、日本多國的動畫師共襄盛舉，台灣創作者的身影也參與其中。

「待在家中、保持正向」為拍手短影片的創作精神。因在疫情期間，國外許多民眾不能出門，只得在自家陽台透氣，阿根廷動畫工作室Buda.tv便請參與動畫師以陽台為背景，創作短影片。每位動畫師發揮自身創作風格，打造不同風土民情的陽台與人物。如來自印度的動畫師Gaurav Wakankar，就描繪一位穿著印度傳統服裝的女性，以千手觀音的方式，為醫護人員鼓掌。

現於新加坡工作的台灣動畫設計師林家安，則以一位身旁圍繞許多貓咪的老奶奶為主角，讓老奶奶看著貓咪溫暖的微笑鼓掌。林家安使用柔和的粉色調，更顯陽台溫馨感十足，她分享，因為自己是「貓癡」，所以畫了滿滿的貓咪。

林家安表示，自己因迪士尼動畫、宮崎駿作品而迷上動畫創作，過去曾赴美攻讀動畫系，畢業後創作作品以偶動畫居多。此回參與拍手短影片活動，則是因目前任職公司希望能共同響應而創作。

Buda.tv自4月起開始號召拍手短影片計畫，近日主辦單位也集結參與者的創作，將短影片剪輯成為3分多鐘的影片，運用來自各個動畫師手中的陽台，建造起一棟為醫護人員歡呼的大樓。

Buda.tv表示，希望能將拍手短影片全數獻給站在前線對抗新冠肺炎的英雄，每位藝術家創作的陽台都為世界帶來積極的能量，雖最後的影片僅使用227位動畫師的作品完成，但影片中的大樓，仍是世界最高、最正向、最響亮的建築。

(中時 )