樂天桃猿與中信兄弟戰績龍頭之戰，兄弟派出「最強洋投」米蘭達狂飆12次三振，不過全隊唯獨林泓育沒被K，反而繳出單場3安猛打場、含1轟的火燙表現，助桃猿重回第一寶座。他賽在後笑說沒注意到，而與兄弟的龍頭保衛戰，他則是平常心看待，按部就班就會有最好表現。

米蘭達今日狂飆12次三振，全猿先發除了他都吞K，不過林泓育不僅首局敲安攻下首分，還敲出陽春炮給兄弟重擊，單場3安猛打賞，他賽後表示，「我沒注意到耶，對戰也沒什麼策略，最近打到球都都很難，沒有鎖定什麼球路。」

林泓育日前因為手指傷勢下二軍，6月初才重返球場，昨日單場吞下3K，還一度因跑壘形成雙殺，但他並沒有因此受到影響，「該做的做到最好，雖然不一定會成功，但也不因為這樣沒有信心，我還是第四棒，不能因為我影響到團隊。」

近期與兄弟的拉鋸戰可能成為影響上半季冠軍的重要因子，林泓育坦言近期球隊戰績不算好，不過他仍相信隊友，「每個人發揮自己能力，不用到100％，集合起來就是力量，今天結束還有明天，按部就班做好，提醒大家確實做好每個細節。」

(中時 )