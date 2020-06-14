行政院發言人丁怡銘今晚接受記者電訪表示，目前關於境外生返台，確實正在規劃，而國安單位也有提出相關意見。當前確是以應屆畢業生為優先對象，至於相關細節，由於尚未定案，因此還不便發布，但原則上會以教育部的意見為主。

教育部長潘文忠今日表示，有關境外生返台就學，目前正持續規畫讓境外生返台，而暑假是最好時機，將在這段時間將讓境外生分批入境，其中以應屆畢業及來自疫情低風險的國家學生列為優先對象，也不排除7月起就讓境外生入境。

(中時 )