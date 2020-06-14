境外生返台有解 行政院發言人回應了 21:352020/06/14 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部長潘文忠（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院發言人丁怡銘今晚接受記者電訪表示，目前關於境外生返台，確實正在規劃，而國安單位也有提出相關意見。當前確是以應屆畢業生為優先對象，至於相關細節，由於尚未定案，因此還不便發布，但原則上會以教育部的意見為主。 教育部長潘文忠今日表示，有關境外生返台就學，目前正持續規畫讓境外生返台，而暑假是最好時機，將在這段時間將讓境外生分批入境，其中以應屆畢業及來自疫情低風險的國家學生列為優先對象，也不排除7月起就讓境外生入境。 (中時 ) #境外 #入境 #意見 #對象 #應屆 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜被罷免後表現 沈富雄給4字評價 - 政治 許崑源夫人「夢見議長」 他算韓國瑜走向大驚 - 政治 「街頭民調」重新出爐！網看完驚呼：這次慘不忍睹... - 政治 韓粉罷免定調？杏仁哥終曝最後名單：開戰了！ - 政治 李正皓見電梯一幕 爆李四川私下為人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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