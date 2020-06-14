近日美國與中國因新冠疫情與《港版國安法》爭議，關係日趨緊張。本周美國海軍的3艘航母又在巡洋艦、驅逐艦、戰鬥機及其他軍機伴隨下，同時現身印度-太平洋，這是3年來第一次大規模軍力展示。分析指，在美中兩國緊張關係不斷升級之際，此舉被認為是向中國發出警告，並顯示美國海軍已從新冠疫情中恢復。

美國海軍這次「秀肌肉」，正值美中關係因多重因素日趨緊張。美國批評北京隱瞞新冠病毒疫情，造成全球災難；加上美國認為中國意圖以港版國安法對香港進行更大控制，違背「一國兩制」自治承諾，因此對中國採取多項懲罰措施。此外，大陸在南中國海行動不斷，建造人造島礁並用於軍事用途，也讓許多國家感到不安。

中國政府和官媒則回應，美國在演「甩鍋大戲」，北京拒絕國際調查病毒源頭，稱這是政治操弄。針對港版國安法，中國則指這是中國主權範疇內的事務，美國無權干涉。

這個星期，美國海軍3個航母戰鬥群同時出現在印太地區。羅斯福號航母（The USS Roosevelt）在關島附近的菲律賓海航行；尼米茲號（The USS Nimitz）

在美國西海岸外的太平洋地區現身；雷根號（The USS Ronald Reagan）離開日本的港口，在菲律賓海以南出現。

美聯社引述美國海軍指揮官說法報導，還有數十艘其他海軍船艦在太平洋附近行動，但是3個航母打擊群同時集結，強調了美國對這個地區和其盟國的承諾。

美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）學者葛來儀（Bonnie Glaser）表示，中國最近出現美國受到新冠疫情打擊的言論，認為美國的軍事準備程度很低，所以這次美國海軍的行動或許意在向大陸發出信號，要中方不要錯估情勢。她說，中國肯定會把這次美國海軍行動當作美國挑釁的例子，並指責美國是印太地區不穩定的原因。

美國印太司令部行動主任科勒爾少將（Stephen Koehler）接受採訪時則說，強力展示軍力是競爭的一部分。他說，大規模的航母打擊群顯示了傑出的美國海軍軍力。

美聯社分析，3個航母打擊群同時出現在印太地區確實是非同尋常，因為這些航母通常有輪流的保養修整、港口訪問、訓練或部署時程，很難同時出現在同一區域。

羅斯福號航母之前由於船上人員感染新冠病毒，而在關島駐停了2個多月。尼米茲號和雷根號航母也曾有少數水手感染病毒。在這3艘航母再度執行任務前，所有航母都採取隔離措施，並強化衛生與安全規範。

(中時 )