范巽綠。（資料照片）

民進黨團總召柯建銘今天表示，規劃29日起召開立法院臨時會，處理考監兩院及NCC等人事同意權。據了解，總統府本周將宣布監委提名名單，前總統府祕書長陳菊可望擔任監察院長，與陳菊私交甚篤的前教育部次長范巽綠也在名單中。

立法院本周朝野協商決定臨時會議程。柯建銘14日表示，民進黨團主張6月29日召開臨時會，預計花3到4周的時間，分別處理考試院、監察院、通傳會（NCC）人事同意權，以及農田水利法、國民參與刑事審判法草案、和前瞻建設二期預算等案。

據了解，總統府原本上個月就準備公布監委提名名單，因黑函風波涉及到部分人事調整而耽擱，在確定名單後上周原擬公布，又因前副總統陳建仁逐一通知被提名人讓消息提前曝光，引發部分現任但未被提名者不滿而再度延後。

為免事端擴大，府方決定出面安撫，新任提名監委記者會被迫延到本周舉行，原本預定6月中旬舉行的立法院臨時會，也因監委提名名單遲遲未送到立法院跟著延後。

新任監委中，除了可望被提名擔任監察院長的陳菊之外，與陳菊私交甚篤的范巽綠也在其中，現任監委中有7位績任，由前總統馬英九提名的監委中，僅王美玉被繼續提名。

蔡英文2017年補提名的監委有6人續任。其中陳師孟提前請辭，張武修、楊芳婉、楊芳玲和瓦歷斯貝林則未獲連任。

之前傳出副院長人選由現任英系監委蔡崇義擔任，但因原住民團體要求比照之前慣例，由原住民監委擔任副院長，目前仍待協調。卸任時和蘇揆鬧出不愉快的前國發會主委陳美伶也在名單內，府方擬規劃其擔任監院祕書長，但該名單還在與陳菊及陳美伶溝通中，一旦敲定就會對外公布。

(中時電子報)