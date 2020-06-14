網友上傳影射蔡英文總統大選做票的影片，被警方依社秩法送辦，法官裁定不罰，刑事局近日將再以侮辱公署罪送辦。（警方提供／胡欣男台北傳真）

刑事局4月偵辦網友上傳影射蔡英文總統大選做票的不實訊息影片，依違反社秩法移送簡易庭，但法官5月認定並不足以影響公共安寧，裁定不罰。刑事局14日發布新聞認為，影片仍持續在網路散布，甚至成為名嘴抨擊選務不公的素材，近期將依刑法侮辱公署罪，再將網友函送北檢偵辦。

刑事局3月底接獲檢舉，李姓網友在YouTube網站的個人頻道，上傳散布標題「《蔡英文做票，必須下台》下集，蔡英文做票400萬張以上的真相！」的影片。影片使用網路擷取的許多影片張冠李戴而成，配上字幕，以不實的敘述與惡意評論，影射總統做票。

警方說，該影片簡要說明內容為，「民進黨慣用詐騙做票來勝選！2020臨時更換投票箱為紙箱，於紙箱中動手腳，大舉做票400萬張以上」等語，內容多為自行揣測並配上「換票、偷票」字眼，意圖誤導民眾，對政府選務部門失去信心，嚴重撕裂族群，激發社會對立。

刑事局立即傳喚李姓網友到案，他坦承上傳影片，但強調非原創，他也是從其他處下載得來。警詢後依違反社會秩序維護法的「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，4月15日移送台北地院簡易庭，5月19日法官認為內容並不足以影響公共安寧，裁定不罰。

警方說，該影片連月來仍在網路流傳，有網友得知裁定後，甚至誆稱影片的真實性，已獲法院認證；事實只是法官認為影片內容不足以妨害公眾安寧，所以不罰。

警方研判，影片影射中選會涉嫌「換票、偷票」，涉及侮辱公署罪，近日將函送北檢，要以刑罰的手段，藉此遏阻假訊息流竄，同時也會持續偵辦影片假訊息的源頭出處。

(中時 )