衛福部健保署訂定的部分醫材收費上限在近日引起爭議，醫界反彈聲浪也很大。對此，成大醫院口腔顎面外科主治醫師陳畊仲在臉書專頁《有你關懷 台灣醫療不沉默》直指，健保署在深夜發新聞稿，影射台灣醫師貪得無厭，根本是在利用部分事實來誤導民眾醫界長期多賺病患的錢。

陳畊仲在臉書粉絲頁貼出新聞截圖，新聞內容描述健保署稱，「我國多數醫材收費高於國外」，但他反擊，這些醫材在國外屬於國產，不用認證費用、運費以及其他多餘成本，「不然台灣賓士賣的比德國貴，車商把民眾當冤大頭，政府要不要管一管」！

陳畊仲也提到，醫材買來不會自己裝進病患身體，其他檢查、開刀、住院、護理費用在國外都是分項計費，不像是台灣健保吃到飽，包括拍片抽血、麻醉、醫生手術，在國外每一項都要付費。

文末，陳畊仲表示，若醫材要比照國外收費，那所有醫療費用也要比照國外標準！惡意地忽略其他費用，片面比較醫材費用，「這不是誤導，什麼才是誤導」！

(中時電子報)