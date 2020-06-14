北京傳出新冠肺炎群聚感染，13日才剛調整為疫情「中風險」地區的北京市豐台區花鄉地區今（14日）日升級為「高風險」，是目前大陸唯一的高風險地區。

截至今日15時，北京市的高、中風險地區達到11個，包含豐台、大興、西城、房山四個區。另外，北京市海淀區、石景山區和西城區所有社區也恢復二級響應防控措施。

在今天下午北京市召開的第116場疫情防控工作記者會上，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火指出，14日0時至7時，北京新增新冠肺炎確診病例再增8例，且都與新發地市場有關聯。

據北京疾控中心統計，近4日以來，北京已經有51例新冠肺炎確診病例，且都與新發地市場有關；在該市13日新增的36例確診病例中，曾在新發地市場的工作的人員有27例，曾直接或間接暴露於該市場的9例；透過主動就醫發現的有11例，疫情溯源篩查發現25例。

北京市在14日更宣布進入「非常時期」。

(中時 )