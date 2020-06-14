梅雨季節、夏季對流雨以及烈日曝曬，任誰都吃不消。高温炎熱天氣持續發威，對於弱勢民眾及曝露在外的街友處境，更顯得酷暑難耐。因應高溫、豪雨來襲，心田優遊學園近40名小學生與人安基金會14日夜訪遞上學生自製餐點及肥皂，並隨地而坐與之話家常，陪伴街友及寒士度過溼悶熱的夏天，感受人心溫度。

在出發前，人安基金會也向學生們做惜福宣導，讓學生們明白以同理心看待街友，並且在學生們發放餐點的同時，也結合新型冠狀病毒等時事，鼓勵學生們向街友及寒士說明飯前洗手的重要性，讓身體清潔落實在每一頓飯，自然疾病較不會纏身。

心田優遊學園表示，教育是百年樹人，讓孩子們提早啟蒙對弱勢的同理心，這些是無價的種子。也呼籲社會大眾，多加關懷街頭弱勢，或是以每月100元的小額捐款或義工等實際方式來支持專門服務的單位，例如人安基金會新北平安站，愛心專線（02）2970-5589，或臉書搜尋：人安基金會新北平安站。

(中時 )