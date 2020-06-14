未來一周天氣會如何？氣象局指出，周一(15日)起太平洋高壓增強，周一到周四除清晨至上午南部地區偶有局部短暫零星陣雨外，臺灣各地大多為晴到多雲的天氣；午後中部以北、東北部地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢。不過，周五至下周日（19日至21日）又有鋒面來了，中南部地區降雨機率增加，北部及東半部維持午後陣雨的天氣型態。

周一起太平洋高壓增強，各地高溫炎熱，普遍在33、34度，尤其中午前後，花蓮縣縱谷、台北市盆地、嘉義市地區、「嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣」近山區或河谷有機會出現36度高溫。

氣象局PO出一張圖，指出周一至周四（15日至18日）颱風減弱遠離，臺灣附近副熱帶高壓增強，天氣穩定，環境風場轉為西南風，除了清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨外，各地大多為晴到多雲，高溫炎熱的天氣。週一水氣仍稍多，午後雷陣雨範圍稍大且可能有較大雨勢出現，週二至週四午後雷陣雨區域較為限縮在山區。

周五至下周日（19日至21日）鋒面有逐漸接近臺灣北部海面的趨勢，受鋒面前西南風影響，中南部地區降雨機率增加，北部跟東半部地區維持主要是午後雷陣雨的天氣型態。

(中時電子報)