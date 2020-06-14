根據美國陸軍新聞網的消息，美國陸軍將在今年12月，開始引入第一套以色列製的鐵穹飛彈防禦系統(Iron Dome)，第一套交貨時間在12月，而2021年2月交貨第二套。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美國陸軍防空飛彈防禦系統主任布萊恩‧吉布森將軍(Brian Gibson)說，鐵穹系統來到美國後，會先送到新墨西哥州的白沙飛彈靶場(White Sands Missile Range)進行相關測試，以確定它的能耐。。

吉布森解釋，鐵穹將受到嚴格測試，以確定它能夠攔截巡航飛彈這樣的威脅，如果通過測試，第一套鐵穹會安裝在德州布利斯堡(Fort Bliss)，這是美國陸軍第2大的軍事基地，僅次於白沙飛彈靶場。

美國國會在2019年《國防授權法》中，希望美軍基地能具備攔截巡航飛彈的防禦能力後，美國陸軍與以色列導彈防禦組織（IMDO）合作，引進了兩套鐵穹系統。

鐵穹系統是以色列拉菲爾國防公司(Rafael)設計製作，已在以色列國土服役多年，尤其大量部署在衝突的屯墾區與加薩走廊，確實能成功擊落來真主黨與其他武裝團體的迫擊砲、火箭彈等武器，不過美國仍需要知道鐵穹能否對抗性能更好的巡弋飛彈。

美國陸軍未來司令部指揮官約翰‧莫瑞將軍(John M. Murray)說：「儘管鐵穹是功能強大且經過驗證的武器系統，但陸軍仍需要掌握鐵穹的極限性能，以便知曉它是否有可能將其整合到防空和飛彈防禦框架(AIAMD)當中。」

(中時電子報)