北京市官方今（14）日公布，再新增36宗本地新冠肺炎病例、無症狀感染者1例。而據消息指出，通過全基因組測序發現病毒是從歐洲方向來的，初步判定與輸入性有關。

北京市衛生健康委員會周日公布，市內上周六（13日）再新增36宗本地新冠肺炎病例、無症狀感染者1例。當局形容，北京市已進入非常時期。截至周日午夜前，北京本地確診病例累計達463宗，其中9人死亡，另尚有43人留院。

北京全市有12個區已連續14天以上無本地報告新增確診病例，為平谷區自有疫情以來無報告病例，以及延慶區、門頭溝區、懷柔區、順義區、密雲區、石景山區、昌平區、通州區、東城區、海淀區及朝陽區。

北京市最新召開的疫情防控工作會議指出，該市近日連續爆發與新發地批發市場有關的確診病例，北京已進入非常時期；應痛定思痛，深刻吸取教訓，果斷加強疫情防控、阻斷疫情傳播渠道。

不過根據《央視新聞》最新消息指出，北京市疾控中心楊鵬表示，北京新發地的病毒溯源還在進一步調查中，「通過全基因組測序發現病毒是從歐洲方向來的，初步判定與輸入性有關。但病毒到底怎麼來的，還無法確定。有可能是污染的海產品或肉類，或者進入市場的人通過分泌物進行傳播。」

(中時電子報)