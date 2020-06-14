莉亞不像生過孩子。(圖／翻攝自IG)

33歲混血女星莉亞（Leah Dizon）出道後火速走紅，成為風靡亞洲的宅男女神，卻在當紅之際和造型師男友Bun奉女閃婚，但婚姻僅維持2年就破局，成為單親媽媽的她，帶著女兒回美國定居，淡出演藝圈，去年才回歸日本樂壇，不過人氣已大不如前，但仍會透過社群分享近況，近日她曬出近照，意外引起熱議。

莉亞出道後就爆紅，擁有天使面孔和魔鬼身材的她，唱歌也是了得，曾受邀登上NHK《紅白歌唱大賽》，不過歷經閃婚、離婚後，她就帶女兒定居美國，2年前重回校園當學生，專攻心理學，並修讀社會學、統計學，去年才回歸日本樂壇，但可能已離開太久，完全沒引起話題。

近日她穿上白色碎花裙，中間挖洞小露性感，大秀好身材和纖細美腿，完全不像生過孩子，而網友也注意到，肌膚超雪白的她，青筋隱約可見，讓大家目光都忍不住放在她的胸前，另外，還有她穿上平口上衣，超低胸設計讓她雪乳快掉出，性感尺度破表。

(中時電子報)