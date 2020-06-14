2020新力旺企業女子壘球聯賽編號第34場比賽，新世紀黃蜂的魏亦庭先發2.1局就失2分退場，改由外援卡爾森（Carson）上場接替。她投4.2局僅被打3支安打、失1分，成功止住對手攻勢。終場新世紀黃蜂以6比3勝凱撒勇士，單場MVP由成功救援壓制對方打線的卡爾森獲選。

新世紀黃蜂打線在第1局就火力爆發，藉由對手保送加上適時安打，一舉攻下5分大局，團隊8支安打中林鳳珍及林宜穎都有雙安打的表現。

凱撒勇士以楊凱涵擔任先發，她面對3人次共送出2次保送、被擊出1支安打，沒有解決任何人就退場交由牛棚接手。連嘉欣臨危受命上場，但無法阻擋對手打線，5.2局投球失5分，其中有4分集中是在第1局。

凱撒勇士打線方面陳家宜再度開轟，連兩天擊出全壘打，但安打集中在前三棒打者，雖然與新世紀黃蜂同樣8支安打，不過其他棒次無法有效串連攻勢，因此落敗。

(中時 )