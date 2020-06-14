雲林莞草草澤比較稀疏。（惠朋國際企業鳥人俱樂部提供／吳敏菁彰化傳真）

互花米草的莖葉比較寬大，可長到100-150公分。（惠朋國際企業鳥人俱樂部提供／吳敏菁彰化傳真）

互花米草草澤比較密實。（惠朋國際企業鳥人俱樂部提供／吳敏菁彰化傳真）

大肚溪口在2010年首度發現互花米草入侵，10年間快速擴散，第四河川局為了移除互花米草保護大肚溪口生態，以伸港下海道路南北側劃分為五個區域近期準備發包移除工程，鳥人俱樂部卻發現計畫要移除第一區、第二區和第三區互花米草其實是大肚溪口睽違25年的原生種雲林莞草，透過空拍記錄，初估至少10公頃，疾呼「刀下留草」。

生態博士蔡嘉陽表示，外來種互花米草在原生地北美海岸素有「灘地殺手」的惡名。10年入侵台灣中西部海岸，對生態造成嚴重影響，北從淡水河口、大甲溪口高美溼地、大肚溪口溼地一直到濁水溪口溼地都有大面積分布，互花米草根系密集、深根入土可達1公尺長，讓許多底棲生物無法生存，水鳥亦無法在密集生長的互花米草間覓食。

第四河川局為了移除互花米草保護大肚溪口生態，並以伸港下海道路南北側劃分為五個區域近期準備發包移除互花米草工程。但日前惠朋公司員工所組成的鳥人俱樂部在大肚溪口進行生態環境教育，卻意外發現要移除區域，至少10公頃以上的雲林莞草。

鳥人俱樂部是6年前彰濱工業區專門生產歐洲頂級車種的底盤零件的惠朋國際企業成立，替員工進行生態環境教育，盡企業社會責任創造經濟和環境雙贏，成員空拍記錄彰化海岸生態變化，積極參與互花米草移除行動，近日空拍到雲林莞草生長盛況，興奮又焦急，移除行動在即了，原生種雲林莞草可能也一併被剷除，希望藉空拍畫面及時修正計畫。

蔡嘉陽表示，雲林莞草是莎草科植物，特點在莖是三角形，從外型看莖葉細長，生長高度約30公分，草澤較為稀疏且淺綠色。互花米草則屬於禾本科莖為圓形，莖葉比較寬大，可長到100至150公分，草澤密實，呈現深綠色。不注意確實容易判斷錯誤。

高美濕地就以雲林莞草的碧綠草浪聞名，這次發現，讓人們振奮，大肚溪口到伸港的濱海溼地，若能夠好好復育，將不遑多讓。

(中時 )