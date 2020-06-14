北京近期再度傳出疫情，為了保障供應，據澎湃新聞14日報導，目前北京超市發、家樂福、物美等大型超市的日蔬菜供應量均比日常提高了2到4倍。

以北京市海淀區的一家超市發門市為例，貨架上的蔬菜品種豐富，價格沒有出現大幅波動；另外，位於北京市朝陽區的家樂福雙井店，不僅貨源充足，員工佩戴口罩、手套測溫上崗，保障安全健康的購物場所。

據悉，北京大型連鎖超市的蔬菜大多來自產地直採，可以確保食品安全，價格穩定。目前，家樂福北京門店14日的單日蔬菜供應量已提至100噸，比日常供應量提升了2到3倍；物美方面，14日在北京各門店的蔬菜水果日供貨總量達到2000噸，比往常提升了3到4倍；另外，超市發日蔬菜配送量已提至150噸，是平時的3倍，還將進一步提升日均蔬菜儲備供應量至500噸。

同時，澎湃新聞也報導，北京許多小型的社區超市也都紛紛增加了備貨頻率和數量，蔬菜、水果、肉食的供應種類齊全、數量充足，周圍的居民可根據自家需求有序購買。

(旺報 )