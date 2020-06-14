女星何如芸和美侖飯店董事王敏錡17年婚變，何如芸指控老公家暴、外遇多年，男方則反控她揮霍無度，雙方撕破臉對簿公堂，今（14日）她突在臉書分享一段感性文字，引起網友緊張安慰，要她想開一點。

何如芸在臉書分享一段文字，寫道：「很多創傷，其實是隱藏在細胞裡的，你以為過去了忘了，其實並沒有，不應該歸咎於前世的因果，無論有沒有因果，這世絕對還是應該要好好的走下去！」

何如芸感性發文嚇壞網友，她趕緊澄清不是在說自己。（圖／翻攝自臉書）

PO文一出，不少粉絲擔心留言「妳一定可以撐過去的」、「加油，妳可以的」、「妳要想開一點 ! 好好跟他溝通，有機會可以探視妳兒子」、「加油，妳很好，值得更好的人來疼惜妳」。

何如芸看到大家對她的關心，則急忙跳出澄清「哎呀！這篇不是在說我自己啦！很多別人的經歷，會覺得自己真的是微不足道的，有許多更需要關心的人存在我們之中，如果有能力，可以為別人撢走一根稻草，讓他們可以更堅強站立，這才是人生最美好的祝福！」真相曝光，才讓粉絲們鬆了一口氣。

(中時電子報)