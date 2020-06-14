《科學》雜誌(Science)刊載一篇文章，一個國際研究人員小組建議，可以研究口服脊髓灰質炎疫苗(沙賓疫苗)的預防能力，看看它是否可以保護人們免受新冠病毒SARS-CoV-2的感染。

醫療訊息(MedicalxPress)報導，這篇文章的作者是5名公衛專家：康斯坦丁·楚馬科夫（Konstantin Chumakov）、克里斯汀·本恩（Christine Benn）、彼得·阿比（Peter Aaby）、薩馬里達蘭‧卡戴爾(Shyamasundaran Kottili)和羅伯特·加洛（Robert Gallo），他們認為這種應用多年的疫苗，應該可對其他的病毒感染提供一定保護，最有利的是，沙賓疫苗發明了超過60年，早已被證明安全。

脊髓灰質炎就是俗稱的小兒麻痺，是一種病毒型疫病。在過去，是一種極為可怕的疫病，會侵害人體的脊髓神經，病人就因此癱瘓。所幸，喬納森‧沙克博士(Jonas Salk)在1952年發明了以死病毒製作的沙克疫苗，成為第一種可預防小兒麻痺的有效疫苗；到了1960年，阿伯特‧沙賓博士(Albert Sabin )又發明以弱病毒為基底的口服型小兒麻痺疫苗。兩種疫苗加在一起，幾乎消滅了脊髓灰質炎，是人類公衛系統的重要勝利。

這一次研究人員的測試重點，是沙賓口服疫苗，研究人員認為，沙賓疫苗可激化人體的免疫力，這種免疫效果可能不僅是對小兒麻痺疫病毒有效，而是廣域型的，對於其他的病毒感染也會有效。

(中時電子報)