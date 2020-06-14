高雄市長補選將在8月15日投票，民進黨可能提名行政院副院長陳其邁參選，國民黨則有人建議不要推出人選參選。挺韓的YouTuber「桃園孫先生」表示，國民黨絕對不能缺席高雄市長補選，提出8個條件，推薦也是YouTuber的「高雄歷史哥」參選高雄市長補選。認為藍軍若推他參選，民進黨或許在高雄會再輸一次。

孫先生表示，中選會6月12日公告高雄市長韓國瑜罷免案投票結果，而且發布補選時程，6月20到24日受理市長候選人登記，時間緊湊。下周三民進黨中常會可能徵召陳其邁參加高雄市長補選，陳其邁也將辭去行政院副院長，投入高雄市長補選。

孫先生表示，國民黨絕對不能缺席高雄市長補選，絕對不能讓民進黨囂張，絕對不能讓民進黨踩在地上，所以一定要推出人選。至於推誰好，就去年做201集總統民調以及昨天開始接連做了3集政黨民調後，他發現關鍵是年輕選票，可以決定誰當選，甚至決定誰的得票會多到爆出來。

他指出，因為2018年高雄市民就是討厭民進黨，才把票投給韓國瑜，所以未來的補選，民進黨也未必是高雄市民的第一首選。有好的人選未必會輸，又或是輸了最起碼票數僅小幅落敗，可以壓低民進黨囂張的氣焰。

孫先生提出8個條件，年齡、形象、在地、非政二代、陸空戰即戰力、論述、思想透明度、市政熟悉度。他認為youtuber高雄歷史哥符合這8個條件，因此他推薦YouTuber「高雄歷史哥」參選高雄市長補選。

(中時電子報)