34歲寶萊塢男星蘇尚特辛格拉吉普特（Sushant Singh Rajput），今(14日)驚傳在家身亡，震驚外界，因現場沒留遺書，原因尚在調查中，不過據知情人士透露，他近半年來因憂鬱症纏身，加上前經紀人5天前才墜樓亡，不知道是否和此有關聯。

有知情人士透露，蘇尚特辛格拉吉普特過去半年飽受憂鬱症所苦，一直有在接受治療，前經紀人5天前才從14樓墜樓身亡，他當時也在IG感嘆「真是災難性的消息。」沒想到現他也傳出噩耗，讓眾多寶萊塢演員都發文哀悼。

而他的IG最後一篇貼文，是曬出和母親的拼貼照，他也寫下：「模糊的過去因淚水而蒸發，永無止境的夢想雕刻出微笑的弧線，以及轉瞬而逝的生活，兩者之間難以平衡。」粉絲也紛紛湧入難過留言「希望不是真的」、「拜託是假消息」。

蘇尚特從電視圈發跡，之後首演電影《斷線人生》打開知名度，片約不斷，更在2014年與寶來塢巨星阿米爾罕合作票房大片《來自星星的傻瓜》，去年演出票房喜劇片《萬萬沒想到》，剛好也涉及自殺議題這也是他最後一部電影。

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(中時電子報)