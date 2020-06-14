2017年，《Bussiness Insider」曾報導，有37名專家連署聲明，認為川普情緒不穩定。（截取自Yahoo網站）

美國總統川普在當地時間13日赴西點軍校畢業典禮致詞，期許一千多名畢業生成為戰場上殲滅恐怖分子和敵人的勇士！不過他在演說中再度提到病毒來自大陸，並稱美國雖然不是世界警察，但若美國人民受到威脅，一定會採取行動。

大陸媒體不甘示弱，翻出《Business Insider》3年前的報導，美國37名精神病專家和心理學專家聯合簽署證明：對於川普情緒極度不穩定表示擔憂，並認為川普不適任總統。

根據《每日頭條》引述《Business Insider》2017年2月14日的報導，37名美國心理學和精神病專家連署表示，川普的講話和行動所表明的嚴重情緒不穩定，使他無法安全地擔任總統。

專家還說，川普無法容忍與自己不同的觀點，導致憤怒反應；他很難感同身受，具有這些特徵的人為了適應自己的心理狀態而歪曲現實，攻擊事實和傳達事實的人。

《每日頭條》也指控川普，對全球掀起貿易戰，隔天就推翻美國授權談判代表決定的事。另外，竟然還勸美國民眾喝消毒水。

《每日頭條》批評，一個情緒不穩定的人，竟然統治全球第一大經濟體、第一大軍事強國，還好美國有國會平衡。不然他一旦口無遮攔的下令，那全球就真的遭殃了。

(中時電子報)