杏仁哥今（14）日呼籲「一個貪污的家庭，一個嫖妓的議員，罷免他夠正當性了吧！我們為正義罷起來吧」！民進黨高雄市議員陳致中也對此做出回應。

前高雄市長韓國瑜被罷免後，讓許多挺韓支持者感到震驚又氣憤，除了最早開始有罷免行動的時力議員黃捷外，也陸續點名民進黨的桃園市議員王浩宇、高雄市議員陳致中，台中立委陳柏惟。

而挺韓的杏仁哥也製作4張圖卡，喊話「一切都是因果報應」，更有韓粉喊「全面開戰啦！國民黨被修理成這樣還不還手？」。

杏仁哥今（14）日更呼籲「一個貪污的家庭，一個嫖妓的議員，罷免他夠正當性了吧！我們為正義罷起來吧」！

杏仁哥也貼出「誠摯終結站」圖卡，前鎮小港罷起來，罷免陳致中連署代收處為高雄市前鎮區新生路32號，鎮南宮牌坊旁，電話：07-8156016，周一到周五早上8點到晚間6點。

陳致中晚間對於罷免回應，如果因為堅定罷韓，然後要被罷，他不會後悔，更不會改變，因為他相信罷韓是為了讓高雄更好。如果因為在議會強力監督，就要被鋪天蓋地謾罵侮辱，他也不會退縮，因為這是選民嚴肅付託的責任。自反而縮，雖千萬人吾往矣！做對的事，勇敢無畏，堅持到底！

(中時電子報)