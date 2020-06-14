中央銀行將在本周四（6/18）召開第二季理監事聯席會議，市場十分關切政策利率可能走向，由於新冠疫情干擾經濟數據、經濟活動常態，金融業界對於央行會不會再度降息，看法近乎五五波。澳盛銀行大中華經濟研究團隊曾在今年第一季最早、且精準估測台灣央行會降息、降息幅度1碼，針對本周的會議，該行經濟學家Bansi Madhavani指出，「央行這次不必降息了！」，估計會議上會讓重貼現率、即官方利率保持在1.125％。

澳盛銀行大中華經濟研究團隊分析，有兩項因素讓央行這次不必降息，其一，台灣經濟相較於其他地區經濟體，在抗疫期間各方面表現都非常好。且在許多國際機構大降台灣2020年GDP增長率至負數，澳盛銀行仍維持第一季期間，預測台灣今年GDP增長率為1.6％，2021年可達到2.2％。這和台灣官方於5月下旬，對2020年的GDP增長預測下調70個基點，至1.7％，兩者十分相當。

其二，Bansi Madhavani指出，央行在3月理事會中降息之後，央行又祭出很多項紓困措施，如向銀行提供新台幣2000億元的融資支持，作為企業流動性的紓困。「考慮到流動性的充足，台灣央行不太可能在本周四的第二季會議上，降低政策利率，「除非全球狀況顯著惡化，否則央行會在政策利率上，就此打住！」

(工商 )