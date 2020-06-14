楊謹華14日錄黃子佼主持的八大外景節目《一個都不能少》，回母校育達高職找過去足跡，回憶過去年少歲月，她數度落淚。沒想到學生時期的偶像、現在的好友許茹芸在製作單位安排下意外現身，現場一陣開心尖叫。楊謹華還自曝過去無照騎機車載老師及作弊的黑歷史，引發討論。

楊謹華提及，聽到節目企劃找同學們一起返校辦同學會後，就一口答應上節目。她認為自己屬於乖學生，只是成績沒特別好，提到高中曾與同學作弊方法多元，無論是傳紙條、將答案偷寫在桌上，或隔壁同學將考試卷給她看，她都做過，「重點是，我還嫌同學字太小看不到。」讓一旁許茹芸笑說：「學生時期免不了都會作弊，但楊謹華的招數『澎湃』多了」。

黃子佼主持《一個都不能少》。（八大提供）

除了考試作弊，楊謹華表示曾在進校園後故意將裙子摺短，甚至違規騎機車上學，「就像電視劇一樣，我們會騎車上學，然後把機車停在學校的巷子後面，我還載過老師跟我們一起去唱KTV。」她也被派去當糾察隊，「因為不想被別人管，老師只好讓我去管別人，這樣我就必須以身作則了。」

而談起學生時期戀情，楊謹華大方聊起快遞員初戀男友，兩人戀情從國中一直維持到高中，「他白天送貨，晚上送我」。高中時雖然常有追求者，自己卻不為所動，被讚超專情的她也坦言：「因為我國、高中都是女校的關係，我很會跟女生相處，卻不知道怎麼跟男生相處，是一直到拍戲後，才慢慢學會。」

(中時 )