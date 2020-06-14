民進黨將徵召行政院副院長陳其邁參加高雄市長補選，一般認為陳其邁是躺著選。但是名嘴王時齊卻認為，陳其邁不是躺著選，這是很困難的挑戰。

此次高雄補選，有人認為陳其邁是躺著選，不過2018年高雄市長選舉，陳其邁以74萬落敗。2020總統大選，綠營的票盤可以催到109萬，罷韓票也來到93萬多，兩邊落差達19萬多。

王時齊在政論節目《鄭知道了》中表示，陳其邁對此應會緊張，是因為93萬的罷免票，其實不是全部都是民進黨的，支持罷免票的並不是全部都是綠的。像2018高市長選舉，陳其邁拿到74萬票，其實是在藍綠對決，緊繃催票催到極致的狀況底下，才催出了74萬的民進黨票，那如果是補選的單一選舉，投票率勢必會下降，所以這是陳其邁一個很大的挑戰。因為他投票率勢必會一直往下降，所以對陳其邁來說，很困難的地方在於，他如何催出支持者的熱情，要讓他的票數不要太難看，這是一件高難度的挑戰。

王時齊指出，因為高雄市民很累了，光是市長選舉，已經投了很多次票，高雄市民被搞得很疲乏，所以相對的投票率就會更低。在這種條件下，陳其邁要能夠帶起高雄市的熱情、重返高雄的榮光，是很困難的挑戰。

(中時電子報)