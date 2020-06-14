吳卓源（Julia）與好友婁峻碩近日錄炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的公視節目《36題愛上你》。兩人披露學音樂的辛苦過程，吳卓源曾躲車庫自學，赴美國築夢時睡男同學家客廳一段時間；婁峻碩則是曾窮到需要家人接濟，但兩人現在各擁「鄉民老婆」、「狼人殺小王子」稱號，更在樂壇站穩一片天。

Julia一向是時尚寵兒，她「下衣失蹤、外套穿一半」風格立刻成吸睛焦點，她解釋：「某次演出穿外套，但風太大，走一走掉下來，懶得再去弄它。」她與婁峻碩在節目中大談逐夢過程，婁峻碩因「狼人殺」遊戲曝光度大增，近來饒舌樂作品也受矚目，他表示高中開始接觸音樂，還跟父親放話：「不要讀書了，我要靠音樂賺錢。」他大學未畢業就從花蓮到台北發展，以為能一切順遂，卻窮到需要家人接濟，面臨月收入只有3、4千，甚至背負與前公司談解約的生活壓力。

吳卓源（左）、婁峻碩為圓音樂夢，吃盡苦頭。（公視提供）

婁峻碩回憶考大學前與補習班同學放天燈，同學們都寫著「上台大」願望，他卻寫「登上小巨蛋」，還被同學笑，但他說：「我21歲就唱了！」自豪已完成小巨蛋夢想，今年7月將辦首場個人演唱會。炎亞綸忍不住說：「大家真的可以把壓力當作一個好朋友來看。」吳卓源從小被父母栽培學古典樂，自曝偷偷學流行樂的過往，「每天爸媽下班，在車庫門打開前，就要把流行音樂關掉，再把古典樂譜擺出來」。她到美國念書後，還跟2個男同學合租一層公寓，但自己睡客廳，再到學校打工養活自己。

吳卓源談到波折的音樂路表示，她上大學前「做一個不一樣的決定」，獨自一人離鄉背井到美國柏克萊音樂學院學爵士樂，又到韓國女團當練習生，甚至飄洋過海來台灣發專輯。她與婁私下交情好，曾數度合作，3月新歌〈七十億分之一加一〉更邀婁峻碩跨刀演唱，連MV也尬一角，相當吸睛。

(中時 )