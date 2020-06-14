南非國家賴索托前首相塔巴內（Thomas Thabane）和現任妻子梅塞亞（Maesaiah），3年前付錢買通當地的犯罪集團，殺害當時的元配以便「扶正小三」，英國《衛報》和《CNN》的報導，賴索托警察局副局長帕塞卡（Mokete Paseka）在一份口供書表示，塔巴內和小三都希望他的妻子喪命。

根據這份口供書表示，塔巴內下令殺害當時感情已出現裂痕的妻子莉波麗歐（LipoleloThabane），讓現任妻子梅塞亞成為第一夫人。莉波麗歐2017年6月在首都馬塞魯（Maseru）的住家附近遭到槍殺，在她遇害前正與塔巴內協調離婚事項。

警方表示，塔巴內向殺手透露前妻住址，讓犯罪集團監控前妻的行動，殺手曾在2017年6月12日式圖殺害莉波麗歐並未得逞，當時她也向警方通報此事，然而2天後的6月14日，莉波麗歐就被槍殺。

這名前妻喪命後的2個月，塔巴內就與梅塞亞結婚，81歲的塔巴內今年5月宣布辭職，他尚未被起訴；他的律師表示塔巴內享有豁免權，不過帕塞卡指出，因為塔巴內不再掌權，將被指控犯下謀殺罪。

根據《法新社》報導，塔巴內和梅塞亞付給犯罪集團大約2.4萬美元，折合新台幣71萬元，來除掉前妻。CNN則引述警方的說法表示，塔巴內在任職首相的就職典禮前，據悉曾與幫派領袖見面，包括梅塞亞也在場，塔巴內承諾給予幫派領袖17.7萬美元，約新台幣525萬元謀殺前妻和處理後續等相關事宜。

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(中時電子報)