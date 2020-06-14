高雄市長韓國瑜遭罷免，昨(11日)正式畢業，但不少市民仍非常認可韓市府團隊，尤其在外銷農產品這塊，幫農民打出國外通路，成長斐然，許多市民也因此喜愛前高雄農業局長吳芳銘。吳芳銘近日PO了就職紀念影片，讓許多網友看哭了。

9日晚間韓國瑜和一級主管聚餐，席開4桌，惜別宴離情依依，韓國瑜公開獻唱一首「舊皮箱的流浪兒」，歌詞句句顯露心境，副市長葉匡時則唱「朋友別哭」，餐會場合少了歡笑，但大家還是依依不捨，一同齊唱「你是我的兄弟」，團隊感情顯露無遺。

農業局長吳芳銘當時感謝高雄市農業局同仁及高雄農民、農會、合作社、貿易商大家共同的努力，才能突破困境，開發市場，他表示，接下來要先讓自己沉澱一段時間，休息後再重新出發。

似乎是當心情沉澱了一陣子後，吳芳明14日在臉書上PO出就職紀念影片，並且寫道:「我們在此相遇，典藏一道美麗的風景，一路芳華一路香，感謝有大家的陪伴。乘風翱翔」。

許多網友看了也感到不捨，留言「高雄的農漁民早就開始想念吳局長了、謝謝你為高雄付出的一切」、「吳局長，這段日子感謝您的用心付出。乘風翱翔！」、「謝謝您為高雄所做的事，凡走過必留下痕跡」、「期待再相會」、「看著這些美好回憶，眼睛又忍不住流淚了」、「吳局長離職是高雄市民的損失」。

(中時電子報)