最近發生高雄議長許崑源不幸墜樓、高雄議長追思會、宜蘭外海地震等3件事，易經命理老師高煜霖從卦象來看，三卦都是得到「赤口」的卦，連「三赤」，顯示恐將有暗潮洶湧的事浮上檯面。
高煜霖在臉書粉專《易經粉絲團》中表示，針對「議長發生不幸」、「議長追思會」、「宜蘭外海地震」等3件事的時間，特別起卦分析。巧合的是，三卦都是得到「赤口」。近日連「三赤」，恐將有暗潮洶湧的事，浮上檯面。
高煜霖指出，「赤口」卦頭「麻繩自縛身」；卦意「多爭執官訟，事態不和」，這一看就知道是不好的卦；但是就數學「負負得正」原理來看，對當事者卻是好卦！例如，「議長發生不幸」的事是負面的，遇到此卦，卻是好的結果。因為，後來成功凝聚藍營的向心力，炮口一致向外，由此可證。
但是，「追思會」一事，是溫馨的，遇到此卦，卻呈現出「意見相左」的氛圍，從剛卸任高雄市長的韓國瑜表示不接受任何職務判斷，後續的發展、變化，是值得觀察的重點。
高煜霖研判，這次「宜蘭地震」遇到此卦，近期恐怕會發生「訴訟競賽」的狀況；亦或是有其他不為人知的祕密，也可能在近期陸續曝光之意。
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(中時電子報)
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