飛行技術成熟的校級飛行員，因待遇因素，打報告退伍跳槽民航公司當機師，是空軍最頭痛的問題。軍方官員透露，今年因新冠疫情，全球航空業慘澹，無力挖角，加上軍方以「續服獎助金」大幅提高資深飛行員待遇，幾乎全留下來，無人轉民航，這是多年來的頭一回。

前參謀總長沈一鳴生前大力推動飛行員續服獎助金，在沈1月2日意外墜機身亡，蔡英文總統於1月14日核定，追溯至今年元旦生效。根據此方案，在調增申領金額方面，定翼機上校及少校每年調增為最高108萬元，中校每年調增為最高144萬元。換言之，一位中校飛行員每月領逾25萬元。

中校飛行員待遇比國防部長、空軍司令還好，空軍司令熊厚基也曾打趣地說，他想找人替他當司令，「我要去飛。」軍方官員說，民航業今年無力挖角空軍飛行員，加再加上「續服獎助金」的激勵，雙管齊下，一舉解決空軍最頭痛的飛行員留用問題。

空軍已編列特別預算採購66架F-16V新式戰機，56架是單座機、10架雙座機，而單座機座艙比為1.33、雙座機為2.5，因此新編聯隊需要增加90餘位飛行員。

空軍雖有增加飛行員培訓員額，但飛行員從合格到成熟，至少要磨10年，新購戰機首架交機是2023年，至2026年全數交完，軍方本擔心要在短短數年內培養出97位合格飛行員，待遇又要和民航競爭，實非易事，如今因航空業低迷以及續服獎助金加持，可望一舉解決難題。

根據軍方提供給立院資料，2011年至2019年8月底，空軍F-16型戰機新增合格飛行員人數為129人，但同期間該型機辦理離退的飛行員亦達108人，僅淨增加飛行員21人，實屬有限。

另一份資料則顯示，從1999至2010年為止，空軍飛行員總人數負成長，雖然有780位新血加入，卻有828名資深飛行員退伍，飛行員總數減少48名。其中又以2007年最慘，1年就有133名飛行員退伍。

(中時 )