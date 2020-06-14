高嘉瑜唱歌表現失常嗎？隱形的翅膀只要鋼琴伴奏就可從港湖胖虎的稱號畢業...嗎？(完全未經Autotune) (影/小尾巴YT)

有「港湖女神」稱號的立委高嘉瑜，她的「歌喉」也很特別，因此也有「港湖胖虎」稱號。12日她獲邀出席南湖高中的畢業典禮，獻唱張韶涵的名曲《隱形的翅膀》，再度大走音，引發網友熱烈轉載議論。就有網友幫高嘉瑜伴奏完後，把歌曲PO上YouTube，這也讓高嘉瑜看了開心直呼：「歌聲再好也是需要伴奏才能襯托！」

高嘉瑜獻唱《隱形的翅膀》，雖然她自我辯解說，「這首歌，實在很容易走音，她唱了3次表現有些失常」，仍引發網友熱烈回響，有人吐槽這根本就是高中生畢業前的抗壓性訓練。

有網友「小尾巴」注意到了！他說：「前幾天高嘉瑜（港湖胖虎）在畢業典禮上獻唱了這首「隱形的翅膀」，根據高嘉瑜個人的檢討認為當天表現失常…但所謂的表演失常，我想只是缺了一個伴奏，今天我們將這個演出加上了伴奏，看看高嘉瑜的歌聲是否能夠得到另一個層次的昇華呢？」

只見「小尾巴」彈鋼琴幫高嘉瑜的唱歌影片同步加上伴奏，只是隨著高嘉瑜唱走音，伴奏也得立刻升降key來配合，看起來十分「費力」，不過「小尾巴」最後仍成功幫忙伴奏完了，也在留言中笑說，「各位，我想不起來原曲怎麼唱了。」惹得許多網友看了笑說，「欸，誰准許你汙辱我婆」、「再厲害的伴奏 可能還是救不了她的歌聲…」、「你盡力了，但我覺得無法救了。她的Freestyle已經自由到另一個次元去了」。

高嘉瑜本人也分享了「小尾巴」幫她伴奏的影片，在臉書PO文寫說「歌聲再好也是需要伴奏才能襯托，是伴奏！加了伴奏！」高嘉瑜自誇說，「有了這伴奏，令人感動的流淚，怪不得如此黯然銷魂！實在是太黯然、太銷魂了，簡直太好了！」

(中時電子報)