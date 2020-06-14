韓國瑜被以93萬票罷免後，卸任高雄市長一職，接下來的高雄市長補選，民進黨可能推派陳其邁出戰，反觀國民黨不僅面臨找不到人參選的窘境，內部甚至出現主張棄選的聲音。港媒分析認為，民進黨下一步將針對中部地區，國民黨籍嘉義市長黃敏惠與雲林縣長張麗善要連任，恐會異常艱辛。

根據香港媒體《中評社》分析指出，高雄市長失去後，藍營頓失重要灘頭堡，民進黨在南部重回優勢地位，不僅台南、屏東更加鞏固，還能集中火力圍攻嘉義市與雲林縣。嘉義市長黃敏惠與雲林縣長張麗善在上屆選戰中受惠於「韓流」才當選，但是這兩縣市基本盤仍然綠大於藍，在「韓流」消風、綠營大軍壓境的情勢下，兩人想要連任，恐將異常艱辛。

另外該媒體也認為，傳統藍大於綠的北部地區，綠營縣市長執政過程中不分藍綠、雨露均霑，逐漸收編在地不同勢力，為綠色長期執政打下基礎，因此都能順利連任。民進黨以桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌發揮頭雁作用，不僅能充分牽制藍營，還能威懾民眾黨柯文哲。藍營及白色力量若要想保住在北部的現有政治版圖，還有一番硬仗要打。

(中時電子報)