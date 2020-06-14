唐詩詠是馬國明的乾妹，兩人多次傳過緋聞。（圖／翻攝自東網）

46歲香港男星馬國明，去年歷經女友黃心穎偷吃許志安的風波，最後忍受不了被戴綠帽而分手，近日終於傳出新戀情，大方認愛女星湯洛雯，而之前和馬國明傳過緋聞的乾妹唐詩詠，就透露其實早就知道兩人在交往。

馬國明和湯洛雯公開戀情後，受到許多祝福，而不久前，馬國明才被指和乾妹唐詩詠交往，女方甚至被傳成懷孕，讓兩人不得不跳出澄清。據《東網》報導，唐詩詠14日現身拍攝新劇《超能使者》時，不免被問到「明湯戀」，她則表示幾個月前就猜到兩人在交往，好友林子善本來想親問馬國明，但她認為給兩人空間發展，本來是想等馬國明親自跟他們說，但後來還是看到報導才確定，但也很為他開心。

另外，唐詩詠沒點讚也沒留言馬國明認愛的貼文，引來外界揣測，唐詩詠則認為大家被社交網站影響太深，希望大家不要用社交媒體去斷定關係，認為那樣太膚淺。至於自己之後談戀愛會不會公開，唐詩詠稱要看另一半，但自己的愛情觀是可低調就盡量低調。

(中時電子報)