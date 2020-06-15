空軍爭取飛行員續服獎助金時，尚未發生新冠肺炎疫情，其考量有3，1是面對兩岸軍事情勢升高，大陸軍機在台海密集演訓，還曾越過海峽中線；2是新購F-16V戰機要增近百名飛行員；3是要防堵民航高薪挖角成熟飛行員，於是祭出重金留人。

從以往經驗來看，不論名稱是「續服獎助金」或「留營獎金」，這筆錢，對校級飛行員去留決定有一定影響。

以1998年到2010年為例，雖然有780位新血，卻有828名資深飛行員退伍，總數減少48名。其中，2000年空軍退伍近百名飛官，國防部於2002年發60萬元獎勵續服，退伍人數馬上下降到30、40人。2005年調降為36萬元，並排除中校以上飛行員，退伍人數立即攀升到80餘人，2007年暫停發放，當年竟跑掉133人，相當嚇人。

飛行員升遷至中校，戰技最為熟練，但待遇與民航正副機師差距相當大，僅靠愛國心及榮譽心效忠，很難擋得住飛行員轉職。這次續服獎助金通過，目的就是想留住已達最低服役年限，隨時能退伍、「走人」的成熟飛行員。

即使如此，軍方也沒把握能留多少人。自去年陸機演訓越中線，蔡英文總統宣誓「強勢驅離」後，每次升空警戒監控陸機，都是由成熟飛行員帶頭上陣，避免擦槍走火；由於軍方已說清楚「強勢驅離」的遊戲規則，也修改「國軍經常戰備突發狀況細則」，飛行員如何處置，心中有底，親人與長輩難免會擔心。畢竟，不是重金就都能留住人。

最戲劇性的發展就是元月剛通過「續服獎助金」，疫情就爆發，全球航空業進入冰河期，民航業何時能恢復榮景，不得而知，飛行員就全定下心留營了，一舉解決空軍最大難題。唯軍人保家衛國是天職，「不挑釁，不怯戰」，但當政者須全力避免戰端，更是最高指揮道德。蔡政府應珍惜這些捍衛領空的飛行員。

(中時 )