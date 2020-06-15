【回憶殺】資深音樂製作人黃韻玲出道34年累積大量音樂作品，今年2月就任台北流行音樂中心首任董事長，11日初次站上北市議會市政總質詢的備詢台，是圈內少數跨足政治領域的音樂人。不過，她的感情路就沒有像事業走得如此順遂，前夫沈光遠在婚內頻頻偷吃，讓她忍痛切了16年婚姻。

黃韻玲從小就熱愛彈琴和聽音樂，14歲報名第三屆金運獎歌唱比賽，和許景淳、黃珊珊、張瑞薰合組重唱組合「四小合唱團」獲得優勝，為未來進入演藝圈留下伏筆。1986年，她推出自己的首張個人專輯《憂傷男孩》打開知名度，由於擅長寫詞作曲、編曲、樂器演奏、和聲和製作歌曲，有「音樂精靈」的美譽。

除了創作自己的唱片，黃韻玲還花了很多時間為其他歌手寫歌、作曲，像是潘越雲、趙傳、周華健、辛曉琪等人都有收錄她的作品。2007年黃韻玲擔任《超級星光大道》評審，評語風格屬於循循善誘型，從不吝嗇的提拔後輩，頗受人愛戴。而她陸續得到金曲獎、金音獎、中華音樂人交流協會等肯定，今年又接下台北流行音樂中心董事長一職，事業運平步青雲。

北流董事長黃韻玲（左）11日初次站上北市議會市政總質詢的備詢台，戰戰兢兢、略顯生澀。（摘自北市議會直播／張穎齊台北傳真）

不過，黃韻玲的婚姻走得相對跌撞，29歲嫁給沈光遠，兩人育有一子，並合開唱片行，卻因環境因素欠下2億的債務，經濟壓力已有些影響夫妻感情，沈光遠又多次在婚內出軌、交往多位女友，雖然黃韻玲選擇原諒，最終還是跨不過心中的檻，2010年斷開長達16年的婚姻。

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（圖／中時資料照）

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(中時電子報)