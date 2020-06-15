台股在6月急漲了近千點，又在兩日內回跌了500餘點，面對極端的行情，讓多數投資人無所適從，「急漲不敢追、急跌不敢買」就是近兩周投資人的最佳寫照，但是尚未大幅貶值的新台幣，說明了資金行情還未結束，空手觀望又可惜了大量資金所造就的獲利機會。

先說說在沒有大利空下，為什麼國際股市都在兩日內出現急跌，其實在6月份所有的國際股市幾乎都有接近一成的漲幅，股市在短時間急漲，勢必會出現獲利賣壓，況且本波是紮實的資金行情，在許多個股漲幅都達2成的情況下，大量資金都需要有個宣洩獲利的出口，加上技術面乖離偏大，稍作乖離收斂也屬合理範圍，目前市場資金充沛，短線上投資人不需要太過擔憂市場有立即轉空的風險。

近期投資人會發現到，在面對這種極端的行情，單靠技術面進出股票，常會面臨今天大漲隔天大跌的窘境，尤其是「追突破」的投資人更是有感，往往突破一天後一路走跌，現階段行情，建議投資人可以暫時摒棄「點對點」的操作模式，改以「區域式佈局」的操作手法。

所謂「區域式佈局」，需先評估出一檔股票是否為低位階、還有上漲的空間，初步的判斷可以觀察同產業中，該股票漲幅是否落後營運成長相近的個股，接著設定出某個價格區間開始分批佈局，股價在該區間的震盪都不需要太過理會，只要這項產業未來需求、展望不變，在市場資金充沛的環境下，法人資金無處可去，自然會轉往同產業中位階偏低的個股。

近日的燿華、美律、南電、景碩，都是很好的例子，它們未來的營運成長動能都不差，漲勢卻落後於族群中的其他個股，甚至大盤6月開始起漲，這些股票也未出現明顯的漲幅，但大盤高檔開始震盪，反倒是輪到這些落後的股票開始表現。

區塊狀的買進方式，是法人機構常見的佈局手法，不但可以避免追突破被套在高點，也可以免於被短線雜訊洗出場困擾，此種佈局手法的風險在於，該產業未來需求下降、前景不明朗，可能會出現落後股不跟漲的狀況，因此建議投資人可以挑選5G、蘋概、半導體設備等，長線剛性需求的產業去做佈局。

（本文作者為中華財經台分析師鐘崑禎）

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(中時電子報)