上季拿下NBA總冠軍的暴龍，全隊最近接受《TSN》記者李文伯格訪問拿到總冠軍戒指感想，其中以林書豪的回答最讓人噴飯，因為本季效力大陸CBA的他，沒法親自到場領取冠軍戒，只好拜託暴龍把冠軍戒寄來，卻遭暴龍直接拒絕！

「事實上是個有趣故事，我請暴龍把冠軍戒寄給我，他們說這很難解釋，也不便郵寄，我就很納悶為何不行，」林書豪說，「他們回我第一這東西很珍貴，第二除了戒指，還有其他紀念品，結果他們送來德瑞克的夾克，還有香檳與遊戲片。」

林書豪最後接受暴龍的解釋，他的冠軍戒與其他紀念品先寄給他在美國的家人，再由他的家人帶到北京給他，結果他在今年1月10日大方秀出這枚總冠軍戒的真實面貌，卻沒想到短短1個月後，他就因為大陸新冠疫情嚴重先行返美了。

但說起真正誇張的，還是本季轉戰湖人的丹尼格林，因為原本暴龍打算3月25日湖人作客面對暴龍賽前頒發，卻因NBA無限期停賽告吹，暴龍希望寄到洛杉磯給他，也被他婉拒了，「搞不好在領取暴龍冠軍戒前，我已再拿1枚冠軍戒了。」

(中時 )