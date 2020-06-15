根據科學家Paolo Tagaloguin的說法，長久以來外界針對馬雅曆的解讀，認為2012年12月21日迎來世界末日的說法是錯誤的，他重新計算後，指出世界末日將落在2020年6月21日，也就是說，世界將在下周迎來末日。
綜合英國《太陽報》（The Sun）、《紐約郵報》（New York Post）以及印度媒體「India Times」報導，先前陰謀論者結合馬雅曆法以及古代預言，計算出2012年12月21日是世界末日，儘管當時媒體大篇幅報導，社會上討論度也很高，不過當天並沒有特別的事情發生，世界末日說也逐漸被淡忘。
不過一位名叫Paolo Tagaloguin的科學家上周在社群網站上貼出貼文，指出外界對馬雅曆法的解讀錯誤，如果根據儒略曆（Julian Calendar）來計算，人類現在實際上身處2012年，而非2020年。
Paolo Tagaloguin的說法是，人類自1582年起首度使用格里曆（Gregorian calendar），也就是現今大家慣稱的公曆或陽曆，在此之前不同的地方分別使用馬雅曆以及儒略曆。
如果依照儒略曆的算法，人類轉換成公曆後，每一年都會少算11天，我們必須把這些少算的日子加回去，也就是自公曆廣泛啟用的268年間（1752-2020）乘上11天，再去除365天，總共得出8年。2020年6月21日才是實際上的2012年12月21日。
換句話說，按照Paolo Tagaloguin的算法，下周日就是世界末日。
不過針對世界末日說的說法，美國太空總署（NASA）先前就已表示毫無根據，全部都是虛構的說法。
值得注意的是，報導指出，Paolo Tagaloguin的貼文已經遭到刪除。
文章來源：APOCALYPSE NOW Mayan calendar was WRONG and world will end ‘next week’, bizarre conspiracy theorist warns
(中時電子報)
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