根據科學家Paolo Tagaloguin的說法，長久以來外界針對馬雅曆的解讀，認為2012年12月21日迎來世界末日的說法是錯誤的，他重新計算後，指出世界末日將落在2020年6月21日，也就是說，世界將在下周迎來末日。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《紐約郵報》（New York Post）以及印度媒體「India Times」報導，先前陰謀論者結合馬雅曆法以及古代預言，計算出2012年12月21日是世界末日，儘管當時媒體大篇幅報導，社會上討論度也很高，不過當天並沒有特別的事情發生，世界末日說也逐漸被淡忘。

不過一位名叫Paolo Tagaloguin的科學家上周在社群網站上貼出貼文，指出外界對馬雅曆法的解讀錯誤，如果根據儒略曆（Julian Calendar）來計算，人類現在實際上身處2012年，而非2020年。

Paolo Tagaloguin的說法是，人類自1582年起首度使用格里曆（Gregorian calendar），也就是現今大家慣稱的公曆或陽曆，在此之前不同的地方分別使用馬雅曆以及儒略曆。

如果依照儒略曆的算法，人類轉換成公曆後，每一年都會少算11天，我們必須把這些少算的日子加回去，也就是自公曆廣泛啟用的268年間（1752-2020）乘上11天，再去除365天，總共得出8年。2020年6月21日才是實際上的2012年12月21日。

換句話說，按照Paolo Tagaloguin的算法，下周日就是世界末日。

不過針對世界末日說的說法，美國太空總署（NASA）先前就已表示毫無根據，全部都是虛構的說法。

值得注意的是，報導指出，Paolo Tagaloguin的貼文已經遭到刪除。

文章來源：Mayan Calendar: Apparently End Of The World Is Due Next Week, They Read The Calendar All Wrong
文章來源：APOCALYPSE NOW Mayan calendar was WRONG and world will end ‘next week’, bizarre conspiracy theorist warns
文章來源：Alternate reading of Mayan calendar suggests end of the world is next week

(中時電子報)

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