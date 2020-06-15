詹姆士自創品牌「詹麵」，其中茄燒湯麵以番茄為基底，加入多種漢方香料提味，讓許多人非常驚豔。詹姆士表示，剛入行時非常鍾情義式料理，他曾認為自己上輩子一定是義大利人，因此當父親跟經紀人希望他能推出一款具備「全素、不辣、有湯」的麵食時，茄燒湯麵浮上心頭。

特別的是，詹姆士孩童時期身體較虛弱，母親經常燉煮中藥給他補身，讓他從小就非常害怕中藥的味道，長大之後在學習廚藝的過程中，逐漸接觸了其他國家的菜色，他才意會到其實有許多中藥材和歐美、東南亞食材中的香料相通，「發現這些香料入菜時，與新鮮食材碰撞出的滋味居然如此不同凡響，真是覺得相見恨晚」。近日他除積極開發新口味及全新商品之外，也將於8月推出料理新書。

詹姆士攜詹麵在世界各地插旗。（詹麵提供）

詹姆士自創品牌推出不到一年即獲獎連連，世界美食四大獎中，就獲得三大獎的肯定，繼2020年3月「全球純粹風味評鑑」（A.A. Taste Awards）公布「詹麵」和「詹醬」兩系列產品，榮獲二星與最高三星獎項；「世界品質評鑑大賞」（Monde Selection）也公布「詹麵-堅果拌麵」和「詹醬-堅果口味」雙雙獲得金獎肯定；近期「食品界米其林」比利時ITI（The International Taste Institute，原ITQI）國際風味評鑑大賽還公布「詹麵系列-茄燒湯麵」獲頒風味絕佳獎章一星美味殊榮。

(中時 )