「鄉民老婆」Julia吳卓源與Chrisflow唐仲彣3日現身士林夜市，與威廉、風田一同錄製《食尚玩家熱血48小時》。這次選在士林夜市出外景，原因是Julia很喜歡逛夜市、射氣球。Julia和Chrisflow首次參加外景節目錄影，剛到士林夜市就有不少群眾圍觀，一行人逛夜市、啖美食吸引粉絲跟隨，相當受歡迎。

Julia與Chrisflow為節目獻唱片尾曲〈玩家〉，一開場就先清唱，沒想到威廉在旁搗亂，Julia直接忘詞，幸好再來一次後，Julia與Chrisflow正常發揮扳回一城。唱完歌Julia直喊：「好餓！」一行人在夜市吃臭豆腐、大腸包小腸、雞蛋糕、芒果冰等美食，其中臭豆腐最受Julia青睞，不忘配上香菜跟泡菜，直呼：「這樣吃好搭。」更直接承諾：「下次有好吃的外景再找我！」製作人打趣回答：「這樣預算可能不夠，要從風田的薪水扣。」風田：「已經夠少了，再扣就沒有了啦！」搞笑回應減薪問題。

Julia（右二起）、Chrisflow參加風田、威廉（右）主持的《食尚玩家熱血48小時》外景。（TVBS提供）

Julia分享此次感想：「第一次出節目外景，沒有在開玩笑，都是專業術語形容食物，好佩服。」對於能跟鄉民老婆一起錄影，威廉直呼：「很難得，Julia性感又可愛，已經打到我的心。」從小在澳洲長大的Julia則說：「我小時候都看《黑糖瑪奇朵》，棒棒堂紅到澳洲耶。」意外透露兒時偶像就是威廉，威廉則搞笑回應：「還好這麼低智商的節目，沒有影響到優質的歌手。」惹得眾人捧腹。

(中時 )