6/15-6/21｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

刺激的六月可說是各種社會事件、政治衝突、網路亂象到處彈射的月份，人稱「國師」的星座專家唐綺陽進一步解釋，因為畢竟是「二度木冥合相」、與火星雙魚衝刺、土逆水瓶衝刺，外加水逆還與木冥對分…。這時會使大眾精神容易疲憊、焦慮、不安，加之水逆水象「陰謀論的陰影很重」。她認為此時即使是簡單的事，只要有心人攪亂池水，一混濁，就「大家一起髒掉」她一句話分析，就是受「業力拖累」。

使很多事「有理也說不清」，甚是讓人無法安心，若因此錯失改變機會，只能說是受「業力拖累」。該怎麼辦呢？唐綺陽表示，記取教訓、好好做人做事（以免下次又被業力牽絆），永遠是逆行不順要教會我們的最大功課。

社會正承受三、四月「第一次木冥合」震驚事件的後果，包括疫情大爆發，死亡恐懼、醫療崩潰等各種考驗。另外，諸星逆行的此刻，也是「算帳、結果」之時，唐綺陽說趁年底木土合水瓶，現在「痛捨不合時宜的東西」正是時候。現在處於大動盪時期，舉例公司破產、舊結構瓦解，唐綺陽說這樣才能過渡成「能呼應、適應新時代」的架構。

水星巨蟹停滯期，有說不出口的內心話，家庭關係是重點，要用理解來面對衝突，周四（18日）水星開始逆行，注意3C產品、家用品的狀況。可趁機跟好久不見的朋友約見面，或思考家的問題，溝通「心內話」化解心結與陰霾。

火海合相雙魚的此刻，最大的消息便是6/11大甲媽祖遶境重啟，神仙、信徒都動起來，人群聚集，如何防疫也成亮點。

本周太陽在雙子最後衝刺，除了天氣突變，人也容易心浮氣躁，舉凡跟雙子相關的一切都暴衝，需被檢視檢討。唐綺陽說這段期間可能會出現八卦噴發、檢討媒體的功過、關卡是否開放都是話題。但她說，媒體消息眾說紛紜，要謹慎探究消息來源。眾人有旅行、聚會或是回鄉等計畫。

重要星象：木冥的顛覆，水星巨蟹停滯期，太陽雙子。

工作注意↓

雙子：意見領袖給的建議，要好好聽進去

處女：工作又多又繁雜，請自我保重

天蠍：偶爾停看聽，會讓頭腦更清楚

射手：工作上有好消息，或得到好的迴響

桃花注意↓

白羊：面對桃花，要主動一點

金牛：找對樹林才有桃花，換個交友圈看看

魔羯：像親人般沒有火花，適合老夫老妻

雙魚：有好桃花出現，或正在熱戀中

財運注意↓

巨蟹：財務上要謹慎，別省事或貪便宜

天秤：該爭取的要爭取，避免吃悶虧

健康注意↓

獅子：工作太忙用腦過度，影響睡眠品質

水瓶：好好補足睡眠，讓自己放鬆

(中時電子報)